Handbalsters redden sportgala

Poseren is intussen routine geworden voor de wereldkampioenen handbal, die nu dus ook de Sportploeg van het Jaar zijn. Ⓒ Foto ANP

AMSTERDAM - Was dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden of zit er sleet op het Sportgala? Hoe dan ook: vijf van de zes genomineerden in de belangrijkste categorieën lieten verstek gaan op het jaarlijkse feest van sportkoepel NOC*NSF en de NOS. De handbalsters, sinds zondag wereldkampioen, brachten uitkomst en stalen de show op de rode loper en het podium.