Europees kampioen Italië niet voorbij Zwitserland, Engeland overklast Albanië

Al na ruim 10 minuten voetballen kwamen de Zwitsers verrassend op voorsprong via Silvan Widmer. Hoewel de Italianen nog voor rust langszij kwamen na een rake kopbal van Giovanni Di Lorenzo, lukte het de equipe van Roberto Mancini niet meer om na rust nog een keer te scoren. Zelfs een penalty in de blessuretijd bleek niet aan de Italianen besteed. De inzet van Jorginho ging nipt over de lat.

Italië en Zwitserland hebben na zeven duels 15 punten. De beslissing valt maandag tijdens de laatste speelronde. Italië gaat op bezoek bij Noord-Ierland en Zwitserland ontvangt Bulgarije. Bij een gelijk aantal punten geeft het doelsaldo de doorslag, dat is nu in het voordeel van Italië (+11 om +9).

Engeland rolt Albanië op

Engeland heeft een pak slaag uitgedeeld aan Albanië: 5-0. Harry Kane nam zijn ploeg op Wembley met drie treffers bij de hand. Alle goals vielen al voor de theepauze. Harry Maguire opende na tien minuten spelen de score. Daarmee was het hek van de dam, want in de resterende 35 minuten, maakte Kane een hattrick en pikte ook Henderson zijn goaltje mee.

Vooral de tweede en derde treffer van Kane waren om in te lijsten. Vanuit een moeilijke hoek schoot hij snoeihard binnen om niet veel later met een omhaal zijn derde van de avond te maken. Het betekende voor Kane zijn 44e goal voor het nationale team.

Het Engelse elftal kwam op 23 punten en heeft er 3 meer dan Polen, dat weinig moeite had om Andorra met 4-1 te verslaan en sowieso de tweede plek in de poule veiligstelde. De Polen verzekerden zich daarmee van deelname aan de play-offs.

Polen kan in theorie nog groepswinnaar worden, maar dan moet Engeland komende maandag in de laatste groepswedstrijd verliezen van San Marino en Polen met heel veel doelpunten verschil winnen van Hongarije. Dat scenario is vrijwel ondenkbaar.

Schotland verzekert zich met zege op Moldavië van play-offs

Schotland heeft zich geplaatst voor de play-offs voor deelname aan het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Qatar. Het elftal van bondscoach Steve Clarke versloeg Moldavië (0-2) en verzekerde zich daarmee van de tweede plaats in poule F. Denemarken had zich als groepswinnaar al geplaatst voor het WK.

Nathan Patterson bracht Schotland in de 38e minuut op voorsprong. De middenvelder schoot de bal na een korte combinatie met John McGinn met zijn linkerbeen in de verre hoek. Halverwege de tweede helft verdubbelde aanvaller Ché Adams de voorsprong voor de Schotten, door van dichtbij raak te schieten.

Moldavië leek het in de slotfase nog even spannend te maken. Een toegekende strafschop werd echter gestopt door de Schotse doelman Craig Gordon.

Schotland strijdt nu met de negen andere nummers 2 uit de poules en twee landen uit de Nations League om drie resterende WK-tickets. De Schotten deden in 1998 voor het laatst mee aan het WK.