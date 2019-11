Eerste droom Advocaat al bijna in rook op

Dick Advocaat ziet dat Europese overwintering voor Feyenoord een zware klus gaat worden. Ⓒ ANP Sport

ROTTERDAM - Dick Advocaat had een paar ambities bij zijn aantreden in De Kuip. Een ervan was overwinteren in Europa, maar na het gelijkspel (1-1) tegen Young Boys is dat opeens een heidens karwei. Twee zeges in de resterende duels (Rangers thuis en FC Porto uit) zijn noodzakelijk.