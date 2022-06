Premium Het beste van De Telegraaf

Uitgeholde selectie en onzekerheid door traag verkoopproces brengen club in problemen Donkere wolken boven Vitesse

Door Jeroen Kapteijns

Vitesse-trainer Thomas Letsch wil geen overgangsjaar meemaken, maar die kant dreigt het nu wel op te gaan. Ⓒ Pro Shots

ARNHEM - Vitesse bestaat dit jaar 130 jaar en is daarmee de op één na oudste club in het Nederlandse profvoetbal. Boven de vereniging met de rijke traditie trekken zich donkere wolken samen door de grote onzekerheid rond de verkoop van de club door de Russische eigenaar Valeriy Oyf. Zolang er onduidelijkheid is over die verkoop, zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden om aan de selectie te bouwen en dat trekt een zware wissel op de sportieve toekomst van Vitesse.