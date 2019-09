Kentering in de Formule 1

Max Verstappen kreeg vorig jaar in Monza een straf van de wedstrijdleiding na een touché met Valtteri Bottas. Ⓒ Foto SCS/Hochzwei

MONZA - De kritiek op de stewards in de Formule 1 was de voorbije jaren niet mals. Zelfs de publieke veroordeling van scheidsrechters, en tegenwoordig ook de VAR in het voetbal valt daarbij soms in het niet. Toch lijkt de wedstrijdleiding in de populairste autosportklasse gestaag een ommezwaai te maken. Tot vreugde van de pure racer, zoals Max Verstappen.