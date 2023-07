Tour-leider Jonas Vingegaard vier keer gecontroleerd op doping in 48 uur

Vingegaard verstevigde dinsdag zijn leidende positie in het algemeen klassement. De Deen zette zijn Sloveense concurrent Tadej Pogacar op een achterstand van 1 minuut en 48 seconden. Voor de door hem gewonnen tijdrit was het verschil nog 10 seconden.

„Het was inderdaad de vierde controle in 48 uur”, bevestigde een woordvoerder van de ploeg aan persbureau Reuters. De controleurs namen in de bus bloed af van alle renners van de ploeg. „We hebben er geen moeite mee. Sterker nog, we steunen dit beleid van de UCI.” Pogacar en zijn ploeggenoten van UAE Team Emirates werden ook kort voor de rit van woensdag getest, bevestigde een woordvoerder van die ploeg. In de Tour worden de klassementsleider en de ritwinnaar sowieso elke dag na de etappe gecontroleerd.

Bekijk ook: Zo werd Tadej Pogacar in tijdrit verpletterd door Jonas Vingegaard

Vragen aan Vingegaard en Pogacar

Vingegaard en Pogacar kregen de afgelopen dagen de vraag voorgelegd of ze begrepen dat mensen twijfels hebben bij hun buitengewone prestaties. Beide renners steken ver boven de concurrentie uit, bleek ook dinsdag. De wielersport werd met name eind vorige eeuw en begin deze eeuw geteisterd door dopingschandalen.

„Om eerlijk te zijn, ik begrijp het wel dat sommige mensen sceptisch zijn. Dat moeten we ook zijn vanwege wat er in het verleden in het wielrennen is gebeurd. Anders zou het weer kunnen gebeuren”, reageerde Vingegaard.

„We rijden hard, elke dag. Het is vervelend, maar ik begrijp dat mensen vragen stellen gezien wat er zich eerder heeft afgespeeld”, zei ook Pogacar. „Sommige mensen kunnen dat niet vergeten en ik begrijp dat.”