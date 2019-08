Ziyech: ’Wordt een Europees avondje’

„Nul tegen nul is Europees gezien een gevaarlijke uitslag”, verwijst hij naar de uitslag van de eerste ontmoeting van vorige week in Cyprus. „Maar we spelen thuis met ons publiek erachter. Het wordt een echt Europees avondje.”

Ajax kreeg veel kritiek na het gelijkspel in Nicosia. Het middenveld zou niet deugen. Daley Blind zou weer als verdediger moeten spelen en Klaas-Jan Huntelaar zou een basisplaats verdienen.

Ziyech laat de opstelling aan zijn trainer Erik ten Hag over. „Wij als spelers weten wat we aan elkaar hebben en wat we kunnen”, zei hij. „We gaan ons voor de volle 100 procent geven en moeten zorgen dat we weer in de groepsfase van de Champions League komen.”

Ziyech kent de verhalen dat hij de vertrokken assistent-trainer Alfred Schreuder zou missen en af en toe zou twijfelen aan de tactische capaciteiten van Ten Hag. „Er wordt veel geschreven en geroepen”, zei hij. „De trainer en ik hebben een prima relatie. Dat hebben we vorig jaar al laten zien. De verstandhouding is gewoon goed.”

