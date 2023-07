Toto Wolff kijkt uit naar start: ’Hamilton en Verstappen hebben allebei niets te verliezen’

„Lewis en Max hebben allebei niets te verliezen”, aldus de Oostenrijker, doelend op het feit dat Hamilton niet meedoet om de wereldtitel en Verstappen juist een enorme voorsprong heeft in de WK-stand. „Lewis zal alles geven wat hij in zich heeft om er een mooi gevecht van te maken. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch blijven. In de racesimulaties op vrijdag en eerder op de zaterdag was Red Bull een klasse apart. Maar het blijft een autorace, alles kan zondag anders zijn. Wellicht kunnen we de strijd met Red Bull aangaan én met McLaren, die ook sterk zijn.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner is benieuwd naar het gevecht tussen de rivalen van weleer. „Die twee hebben een geschiedenis, dat weten we allemaal. Zolang ze samen maar door de eerste bochten komen. Dan wordt het interessant.”