Indian Wells: Rus nu tegen Kvitova, Van de Zandschulp naar hoofdtoernooi

Rus, die eind vorige maand het ITF-toernooi van Valencia won, had na iets meer dan een uur spelen de overwinning binnen.

De Nederlandse staat op de 68e plaats op de wereldranglijst, haar 20-jarige opponente neemt de 245e plek in. Parks was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi in Californië.

Rus staat in de tweede ronde tegenover Petra Kvitova, de nummer 11 van de wereld uit Tsjechië. Het wordt haar eerste duel met de tweevoudig winnares van Wimbledon op de WTA Tour.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi in Indian Wells. De Nederlander won in de tweede ronde van de kwalificaties met de nodige moeite van de Amerikaan Thai-Son Kwiatkowski, nummer 239 van de wereld, met de setstanden 6-4 4-6 6-2.

De nummer 65 van de wereldranglijst was begin september een van de sensaties op de US Open door vanuit de kwalificaties de kwartfinales te bereiken. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev te sterk. In de kwalificaties van Indian Wells, ook wel BNP Paribas Open genoemd, was de Veenendaler als eerste geplaatst.

Indian Wells wordt normaal in maart gehouden, maar vanwege de coronapandemie werd het evenement verplaatst naar het najaar. Bij de mannen ontbreekt de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Ook voormalige winnaars Roger Federer en Rafael Nadal ontbreken vanwege blessures.