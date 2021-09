Botic van de Zandschulp zorgt voor sensatie bij US Open

De 25-jarige Nederlander, die als nummer 117 op de wereldranglijst staat genoteerd, speelt vrijdag voor het eerst van zijn leven in de derde ronde van een grandslamtoernooi.

Van de Zandschulp is in uitstekende vorm gezien zijn drie overwinningen in het kwalificatietoernooi en de twee formidabele zeges in het hoofdtoernooi. Maandag versloeg hij de Spanjaard Carlos Taberner in vijf sets, woensdag was hij dus te sterk voor Ruud, de nummer 11 van de wereld uit Oslo die vooral als gravelspecialist te boek staat.

Ruud is pas 22 jaar, maar doet al voor het vierde seizoen mee aan grandslamtoernooien en won vijf ATP-toernooien. Met hem vergeleken is Van de Zandschulp groen als gras, maar daar was in deze tweede ronde van de US Open niet te zien.

Ruud overklast

Nadat de Nederlander de eerste set had ingeleverd, dreef hij Ruud tot wanhoop door nauwelijks fouten te maken en regelmatig snoeihard te scoren. Zijn coach Michiel Schapers, voormalig tennisprof, zat rustig op de tribune te genieten en weet hoe zeldzaam het is dat Nederlandse mannen in de nieuwe eeuw de derde ronde van een grandslamtoernooi halen.

Nog een ronde verder?

En er is kans op meer voor Van de Zandschulp, want zijn volgende tegenstander is Facundo Bagnis uit Argentinië. Hij is de nummer 80 van de wereld en staat ook voor het eerst van zijn leven in de derde ronde van een grandslamtoernooi.