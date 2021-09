Premium Het beste van De Telegraaf

Alireza Jahanbakhsh maakt WK-route flink lastiger voor Dick Advocaat

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Alireza Jahanbakhsh Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het zo hoopvol begonnen avontuur van Dick Advocaat bij Irak heeft geen vervolg gekregen in de eerste ’thuiswedstrijd’ van zijn nieuwe werkgever. In Doha verloor de Irakese nationale ploeg met 3-0 van buurland Iran. De Iranese openingsgoal viel al in de zesde minuut en werd gemaakt door Alireza Jahanbakhsh, de nieuwe aanvaller van Feyenoord, de club waarvan Advocaat afgelopen seizoen nog trainer was. Mehdi Taremi en Ali Gholizadeh maakten na rust de andere Iraanse goals.