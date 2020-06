Laurens ten Dam hoopt bijzondere wielerwedstrijd van de grond te krijgen

De liefde voor de graveltochten is bij Laurens ten Dam met de jaren gegroeid. Ⓒ Laurent Rom

De avonturier in Laurens ten Dam heeft, sinds hij vorig jaar afscheid nam, nóg meer de ruimte gekregen om zich te ontplooien. „Ik mis het leven als profwielrenner geen moment”, geeft de 39-jarige geboren Groninger als antwoord als er wordt gerefereerd aan ’het zwarte gat’, waar topsporters na hun actieve loopbaan in dreigen te vallen. „Ik fiets nog zo’n twintig uur in de week. En ik heb genoeg andere dingen waar ik mee bezig ben.”