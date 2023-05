Heldenrol jonge invaldoelman Borgmans bij zege FC Eindhoven in play-offs

De eerste helft verliep vrijwel geschiedenisloos tussen nummer acht en drie van de reguliere competitie. Beide teams leken meer bezig met aftasten dan met een gaatje te vinden in de defensie van de tegenstander. Na rust regende het ook niet kansen, maar was er wel al vroeg een opmerkelijke wissel bij de gastheren. Doelman Nigel Bertrams - die dit seizoen nog geen minuut miste - moest het veld verlaten, nadat hij in het gezicht was geraakt door Rajiv van la Parra.

Zijn vervanger Borgmans kreeg het een stuk drukker en blonk na een paar minuten al uit met een zeer knappe redding op een inzet van Pascu. Ook daarna had hij nog enkele prima acties in huis. Een kwartier voor tijd was het vervolgens raak voor de thuisploeg. Dyon Dorenbosch knikte een voorzet van de rechterflank uitstekend binnen. Het was de enige treffer van de wedstrijd.

Almere City mag vrijdag proberen om de achterstand te repareren. Dan komt FC Eindhoven op bezoek in Flevoland.