Bijna tijd voor partij Rico Verhoeven en Hesdy Gerges

De twee strijden om de winst in een speciaal viermanstoernooi dat Glory heeft opgezet na het afzeggen van de geblesseerde Jamal Ben Saddik, tegen wie Verhoeven aanvankelijk zijn wereldtitel zou verdedigen. Die kampioensgordel staat zaterdag niet op het spel trouwens.

De andere halve finale gaat tussen het opkomende talent Levi Rigters (25) en de nieuwkomer Tarik Khbabez (28). De finale tussen de winnaars van beide gevechten vormt het slotstuk van de avond. Tussendoor vinden drie titelpartijen plaats. Het volledige programma van de avond vind je onderaan dit bericht.

Geen vrienden

Verhoeven en Gerges zijn bepaald geen vrienden. Over en weer werd de afgelopen jaren met modder gegooid. In gesprek met De Telegraaf herhaalde Gerges zaterdag dat ’Rico niet zijn type mens is’.

Rico Verhoeven (links) en Hesdy Gerges (rechts) tijdens de stare down na de weging. Ⓒ EPA

Eerder kwam het al tot een confrontatie na het gevecht van Verhoeven met Badr Hari in december 2019. ,,Er kwam toen een reactie van Hesdy tijdens die persconferentie”, aldus de King of Kickboxing. ,,Hij had heel sterk zijn mening over die wedstrijd. Dat was bij mij de druppel die de emmer deed overlopen.” Verhoeven ontplofte en beet Gerges toe dat hij hem ’de hele ring door zou slaan’.

In het vervolg haalde Verhoeven vaak zijn schouders op wanneer Gerges met commentaar kwam, maar na het wegvallen van Ben Saddik ontstond echter ruimte ’om dit appeltje te schillen’ en hapte Verhoeven toe.

„Hesdy heeft bijna een jaar gesolliciteerd naar deze partij. Ik heb hem niet veel aandacht gegeven, want er roept altijd wel iemand. Iedereen wil wel kans maken op veel geld en de titel. Voor mij is het gekkenwerk om overal op in te gaan. Maar nu viel er iemand weg en kwamen we bij Hesdy uit. Hij heeft geluk. Blijkbaar komen wensen uit.”

Verhoeven is er in ieder geval zeker van dat hij Gerges voor een derde keer gaat verslaan. ,,Dit is een cadeau voor de fans. Nu gaan ze me niet één maar twee keer in actie zien op”, zo zinspeelde de Brabander op een nieuwe overwinning, na zijn eerdere zeges op de Amsterdamse rauwdouwer in 2011 en 2012 .

Cedric Doumbe gooide bij de weging een shirt richting Murthel Groenhart. Ⓒ ANP

Murthel Groenhart

Met Murthel Groenhart (34) komt er zaterdag in Rotterdammer nog een Amsterdammer in actie. De weltergewicht strijdt tegen de Franse kampioen Cedric Doumbe om de wereldtitel.

Ook zij kunnen niet bepaald met elkaar door een deur. Vrijdag bij de weging kreeg Groenhart nog een shirt naar zijn toegesmeten, waarna Glory-personeel de twee kemphanen uit elkaar moest houden.

Op social media deelde Doumbe de afgelopen maanden geregeld filmpjes van overwinningen, begeleid met de hashtag #Pray4Murthel. Groenhart: „Hij heeft een grote mond. Ik ben ook wel een entertainer, maar hij stuurt me zelfs stoere privéberichten enzo. Hij probeert echt onder mijn huid te kruipen. Maar wanneer ik hem tegenkom, durft hij niets meer te zeggen. Ik ben wie ik ben, weet je. Hij speelt een rol.”, aldus Groenhart, die in het verleden een keer won én verloor van Doumbe. „Dit is een van de belangrijkste partijen in mijn carrière. Ik moet echt een statement maken”

Programma

De eerste partij begint om 19.00 uur. De wedstrijden volgen elkaar van boven naar onder op: