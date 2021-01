HERBELEEF | Rico Verhoeven verslaat Hesdy Gerges en Tarik Khbabez

De regerend wereldkampioen rekende in een leeg Ahoy in de halve finale af met de Amsterdammer Hesdy Gerges. In de eindstrijd was hij ook veel te sterk voor Tarik Khbabez. De Hagenaar die voor Marokko uitkomt, ging twee keer neer in de eerste ronde en gaf op.

Lars van Soest deed live verslag van Glory77 Bekijk het hieronder terug:

Uitslagen

Wereldtitelgevecht Licht Zwaargewicht (tot 95 kg): Martin Pacas vs Muhammed Balli

vs Muhammed Balli Gevecht Licht Zwaargewicht (tot 95 kg): Luis Tavares vs Donegi Abena

vs Donegi Abena Wereldtitelgevecht Super Bantamgewicht (tot 55,3 kg): Tiffany Van Soest (C) vs. Aline Pereira

(C) vs. Aline Pereira Halve finale Zwaargewicht Toernooi, gevecht A: Rico Verhoeven (C) vs. Hesdy Gerges

(C) vs. Hesdy Gerges Halve finale Zwaargewicht Toernooi, gevecht B: Levi Rigters vs. Tarik Khbabez

Levi Rigters vs. Wereldtitelgevecht Weltergewicht (tot 77 kg): Cédric Doumbé (C) vs. Murthel Groenhart

(C) vs. Murthel Groenhart Wereldtitelgevecht Licht Zwaargewicht (tot 95 kg): Artem Vakhitov (C) vs. Alex Pereira

Artem Vakhitov (C) vs. Finale Zwaargewicht Toernooi: Rico Verhoeven vs. Tarik Khbabez