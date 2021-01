Live: Rico Verhoeven verslaat Hesdy Gerges zonder een centje pijn en treft Tarik Khbabez in finale

Verhoeven, die vrijdag bij de weging 119 kilo woog en maar liefst elf kilo zwaarder was dan Gerges, begon agressief aan de partij. Hij liet zich echter niet verleiden tot wilde slagenwisselingen, maar dreef zijn tegenstander tactisch slim en consequent naar de hoek.

In de tweede ronde behield Verhoeven de overhand. Hij liet Gerges eigenlijk niet in de wedstrijd komen. De King of Kickboxing probeerde in de slotronde met enkele versnellingen een knock-out te forceren, maar toen dat niet lukte, besloot hij de partij professioneel uit te vechten. Op punten werd hij vervolgens uitgeroepen tot winnaar.

De andere halve finale ging tussen het opkomende talent Levi Rigters (25) en de nieuwkomer Tarik Khbabez (28). Laatstgenoemde werd na drie spannende ronden tot winnaar uitgeroepen. Beide finalisten krijgen nog even rust. De finale vormt het slotstuk van de avond in Rotterdam Ahoy. Tussendoor worden nog twee andere gevechten afgewerkt.

Rico Verhoeven (links) en Hesdy Gerges (rechts) tijdens de stare down na de weging. Ⓒ EPA

Reputatie

Verhoeven is al sinds 2014 de zwaargewichtkampioen van Glory. In aanloop naar zijn partij met Gerges won de Brabander achttien keer op een rij. Zijn titel staat zaterdag niet op spel, alleen de eer. En zijn reputatie, zo stelde de trotse Verhoeven eerder al.

Jamal Ben Saddik

Verhoeven zou het zaterdag eigenlijk opnemen tegen Jamal Ben Saddik. De Marokkaanse Belg zegde tien dagen geleden echter geblesseerd af. Glory besloot daarop een zwaargewichttoernooi op poten te zetten.

Hesdy Gerges en Rico Verhoeven begraven na hun partij de strijdbijl. Ⓒ ANP

Geen vrienden

Hoewel Verhoeven en Gerges elkaar in aanloop naar hun partij bestookten met kritiek, werd na afloop direct de strijdbijl begraven. „Je bent gewoon de beste, man”, kreeg Verhoeven te horen.

In 2011 en 2012 vochten de twee al eens tegen elkaar. Beide keren won de Brabander. De vete laaide de afgelopen jaren weer op. In gesprek met De Telegraaf herhaalde Gerges zaterdag nog dat ’Rico niet zijn type mens is’.

Na het gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in december 2019 kwam het al eens tot een (verbale) confrontatie. Verhoeven noemde Gerges een pannenkoek en zei dat hij hem ’de hele ring door zou slaan’.

Cedric Doumbe gooide bij de weging een shirt richting Murthel Groenhart. Ⓒ ANP

Murthel Groenhart

Met Murthel Groenhart (34) komt er zaterdag in Rotterdam nog een Amsterdammer in actie. De weltergewicht strijdt tegen de Franse kampioen Cedric Doumbe om de wereldtitel.

Ook zij kunnen niet bepaald met elkaar door een deur. Vrijdag bij de weging kreeg Groenhart nog een shirt naar zijn toegesmeten, waarna Glory-personeel de twee kemphanen uit elkaar moest houden.

Op social media deelde Doumbe de afgelopen maanden geregeld filmpjes van overwinningen, begeleid met de hashtag #Pray4Murthel. Groenhart: „Hij heeft een grote mond. Ik ben ook wel een entertainer, maar hij stuurt me zelfs stoere privéberichten enzo. Hij probeert echt onder mijn huid te kruipen. Maar wanneer ik hem tegenkom, durft hij niets meer te zeggen. Ik ben wie ik ben, weet je. Hij speelt een rol.”, aldus Groenhart, die in het verleden een keer won én verloor van Doumbe. „Dit is een van de belangrijkste partijen in mijn carrière. Ik moet echt een statement maken”

Programma

De eerste partij begint om 19.00 uur. De wedstrijden volgen elkaar van boven naar onder op: