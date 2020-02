Chelsea en Ajax akkoord over transfer Hakim Ziyech

De club van Frank Lampard wilde deze winter al zaken doen met Ajax, maar dat was wat de Amsterdammers betreft onmogelijk. Lampard vindt Ziyech echter zo’n topspeler en zo’n versterking voor zijn elftal, dat hij de club aan het einde van de transferwindow de opdracht heeft gegeven om de deal dan meteen rond te maken voor de zomerperiode. Met de transfer zou een bedrag van zo’n 45 miljoen euro zijn gemoeid.

Het betekent dat Ziyech aan zijn laatste maanden bij de landskampioen bezig is. Daarin wil hij opnieuw de landstitel winnen en voor de KNVB-beker gaan. Ook wil hij met de Amsterdammers de Europa League pakken. Bij Chelsea heeft de speler, zoals het er nu naar uitziet, opnieuw uitzicht op Champions League-voetbal. Dat is een belangrijke voorwaarde geweest voor een transfer.

Hakim Ziyech op 5 november 2019 in de Champions League in actie tegen Chelsea Ⓒ Hollandse Hoogte

Zolang Ziyech zelf zijn handtekening nog niet heeft gezet onder een contract bij Chelsea staat de deur op een kier voor andere Europese topclubs en daarvan hebben zich er de afgelopen periode opeens meer gemeld. Maar op dit moment worden er alleen onderhandelingen gevoerd met Chelsea en heeft ook Ajax geen deal met andere clubs willen sluiten.

De in Dronten geboren voetballer kwam in de zomer van 2016 bij Ajax terecht. De Amsterdammers kochten hem van FC Twente. Daarvoor kwam hij uit voor SC Heerenveen. Hij kwam in zijn jeugdjaren uit voor het Nederlands elftal onder 19, onder 20 en onder 21, maar koos in 2015 voor de nationale ploeg van Marokko. Inmiddels heeft hij 34 interlands en 14 doelpunten achter zijn naam staan en was hij ook op het WK in Rusland actief.

Maar hij schitterde vooral in de Champions League met Ajax en maakte daar zijn naam in heel Europa. Ziyech schitterde in alle topwedstrijden tegen Bayern München, Juventus, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Maar hij was ook sensationeel goed tegen Chelsea eerder dit seizoen.