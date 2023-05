Voormalig PSV-trainer Roger Schmidt grijpt titel met Benfica

Gonçalo Ramos kopte Benfica al in de 7e minuut op voorsprong. Na een klein half uur spelen liep de thuisploeg via Rafa Silva verder uit (2-0). Benfica stelde het kampioenschap in de 58e minuut helemaal zeker toen de Spanjaard Álex Grimaldo, na een handsbal, moeizaam een strafschop benutte.

Het is de 38e titel voor Benfica, dat de laatste drie jaar de eerste plaats twee keer aan FC Porto moest laten en één keer aan Sporting Portugal.

De 56-jarige Schmidt is bezig aan zijn eerste seizoen bij Benfica. Met PSV eindigde de Duitser in de Eredivisie twee keer als tweede achter Ajax. Wel won Schmidt met de Eindhovenaren een keer de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.