Kippenvel: PSV eert Willy van der Kuijlen met prachtig filmpje

Bij het standbeeld van Willy van der Kuijlen worden de hele week al bloemen neergelegd. Ⓒ Hollandse Hoogte / Astrid Huis

EINDHOVEN - In een emotionele afscheidsdienst in het PSV-stadion is zaterdag afscheid genomen van Willy van der Kuijlen. Het clubicoon overleed afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd. ’Mister PSV’ leed aan de ziekte van Alzheimer.