Herbeleef verrassende kwalificatie van Max Verstappen

Het is de 96e pole in de Formule 1-carrière voor de coureur van Mercedes. Verstappen klokte verrassend de tweede tijd in zijn Red Bull en start zondag vanaf de eerste startrij.

Hamilton, die riant aan de leiding gaat in het kampioenschap en op zijn zevende wereldtitel afstevent, klokte 1.31,304 als snelste ronde en scherpte daarmee het baanrecord aan. Hij was 0,563 seconde sneller dan Verstappen. De Limburger verbeterde tegen het einde van de kwalificatie nog de tijd van de Fin Valtteri Bottas van Mercedes, die in de race vanaf de derde plek zal vertrekken.

