Live: Wat kan Max Verstappen in kwalificatie GP Rusland

Verstappen liet vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen een derde en zevende plaats noteren. De Red Bull-coureur verwacht een hevig strijd om de tweede startrij.

„We weten dat dit circuit ons niet het beste ligt”, aldus Verstappen. „We hebben wat verschillende niveaus qua downforce (neerwaartse druk, red.) uitgeprobeerd. De tweede training had beter kunnen gaan, maar we hebben wel een idee hoe we ons kunnen verbeteren richting zaterdag.”

Bekijk ook: Max Verstappen hoopt op toekomst mét Honda

„Renault ziet er competitief uit en je weet nooit wie er nog meer bijzit. We moeten de juiste beslissing nemen wat downforce-niveaus betreft, maar moeten de auto ook stabiel houden. Als dat lukt, heb ik er wel vertrouwen in dat we het gevecht aan kunnen gaan tijdens de kwalificatie.”

Bekijk ook: Teambaas Horner heeft nog een jaar om Max Verstappen te overtuigen