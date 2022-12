Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Cubaanse vrouwen mogen na meer dan 60 jaar weer boksen

08:32 uur Vrouwen mogen na meer dan zestig jaar weer boksen in Cuba. De sportautoriteit van het land kondigde het nieuws aan op een speciaal belegde persconferentie in hoofdstad Havana. De sport was sinds de revolutie van 1959 onder leiding van Fidel Castro verboden. Het oordeel destijds was dat boksen te gevaarlijk was voor vrouwen.

Vice-voorzitter Ariel Sainz van de nationale sportautoriteit Inder rechtvaardigde de ommezwaai onder meer door de gelijke rechten van mannen en vrouwen, die in 2019 zijn vastgelegd in de Cubaanse grondwet. "Vrouwen mogen op dit gebied niet meer gediscrimineerd worden", zei hij. Ook voerde hij onderzoeken aan die aantonen dat de sport heden ten dage veilig genoeg is voor vrouwen.

Cuba verwacht dat de vrouwen net als de mannen succesvol kunnen zijn op het internationale podium. Het eiland gaat werken aan de samenstelling van een selectie, die al op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 om de medailles kan meestrijden. Boksen voor vrouwen is sinds de Spelen van 2012 in Londen olympisch.

Celtics na zege op Raptors steviger aan kop in NBA

07:58 uur De basketballers van Boston Celtics hebben met een zege op Toronto Raptors hun koppositie in de Amerikaanse NBA verstevigd. De ploeg die vorig seizoen de finale verloor van Golden State Warriors, won met 116-110 van de Canadese formatie. Jayson Tatum was topscorer met 31 punten.

De Celtics voeren de NBA aan met 20 zeges tegen 5 nederlagen. Ze presteren heel wat beter dan titelverdediger Golden State, die in San Francisco tegen de twaalfde nederlaag van dit seizoen opliep. De Warriors lieten zich in eigen huis verrassen door Indiana Pacers: 104-112. Andrew Nembhard was de grote man bij de Pacers met 31 punten, 8 rebounds en 13 assists.

Het duel tussen Houston Rockets en Philadelphia 76ers werd pas in de tweede verlenging beslist. De Rockets wonnen uiteindelijk met 132-123. Jalen Green was topschutter bij de winnende ploeg met 27 punten. De ’Sixers’, bij wie vedette James Harden zijn rentree maakte na een blessure, leunde op Joel Embiid, die 39 punten maakte.