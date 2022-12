Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Havik en Terpstra leiden na eerste dag zesdaagse Rotterdam

23.55 uur: Yoeri Havik en Niki Terpstra hebben na de eerste avond van de zesdaagse van Rotterdam de leiding in handen. Het Nederlandse koppel was in Ahoy op vier van de acht onderdelen de beste. Daarmee vergaarden ze 100 punten.

De Belgen Lindsay De Vylder en Jules Hesters volgen met 74 punten. De Italiaan Elia Viviani en de Nederlander Vincent Hoppezak staan voorlopig op de derde plaats. Terpstra rijdt in Rotterdam zijn laatste wedstrijd als wielerprof. Zijn partner Havik won dit jaar goud op de puntenkoers bij de WK baanwielrennen in Frankrijk.

Havik was met Wim Stroetinga begin 2020 de laatste winnaar van de Rotterdamse zesdaagse, die daarna twee keer vanwege corona niet doorging.

In de strijd om de Sprint Cup leidt wereldkampioen Harrie Lavreysen na de eerste dag voor zijn trainingsmaat Jeffrey Hoogland. Daan Kool staat derde.

Boksen vooralsnog niet op programma Olympische Spelen Los Angeles

21.19 uur: Boksen dreigt nog steeds te ontbreken op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het Internationaal Olympisch Comité is er nog steeds niet van overtuigd dat de gevraagde „drastische cultuurverandering” binnen de internationale boksbond IBA plaatsvindt.

Het IOC blijft zich zorgen maken over het bestuur van de bond en het gebrek aan financiële transparantie en duurzaamheid, zo liet IOC’s sportdirecteur Kit McConnell na een vergadering van het dagelijks bestuur weten. Bovendien zouden in het verleden bokspartijen zijn gemanipuleerd en is de IBA, geleid door de Rus Oemar Kremlev, afhankelijk van geld van de Russische energiegigant Gazprom. „Om die redenen is het IOC niet in staat het standpunt met betrekking tot de opschorting van de erkenning van de IBA te herzien”, zei McConnell.

Het IOC heeft de IBA al in 2019 een schorsing opgelegd en heeft de boksbond de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden op de Spelen van Parijs 2024 ontnomen. Het hoogste sportorgaan zegt de evolutie binnen de IBA te blijven volgen en op basis daarvan te zullen overwegen de boksbond alsnog weer te erkennen.

Bart Ramselaar verlengt verbintenis bij FC Utrecht

20.12 uur: Bart Ramselaar heeft zijn aflopende contract bij FC Utrecht met twee jaar verlengd. De 26-jarige Ramselaar, die al meer dan een half jaar uit de roulatie is met een zware knieblessure, ligt nu tot de zomer van 2025 vast in Utrecht.

„In de eindfase van het afgelopen seizoen raakte Bart geblesseerd. Dat was op dat moment natuurlijk een enorme domper voor zowel hem als FC Utrecht. Professioneel als hij is, zette Bart al snel de knop om en richtte hij zich op het maken van zijn rentree. Die komt inmiddels steeds dichterbij. Als geen ander kennen we in Utrecht de kwaliteiten van Bart en wij hebben er het volste vertrouwen in dat hij die weer gaat tonen zodra hij volledig hersteld is”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam.

Ramselaar keerde in 2020 na drie jaar PSV terug bij FC Utrecht, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Hij maakte vorig seizoen negen doelpunten in de competitie.

FC Utrecht staat momenteel zevende in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser ontvangt bij de hervatting van de competitie, op 8 januari, koploper Feyenoord.

Winterspelen van 2030 later toegewezen wegens klimaatverandering

20.10 uur: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de toewijzing van de Olympische Winterspelen van 2030 uitgesteld. Met het oog op de klimaatverandering, en de daaruit voortkomende uitdagingen voor de wintersport, is het IOC niet langer van plan de gastheer van de Winterspelen van 2030 tijdens de algemene vergadering van 2023 aan te wijzen, aldus directeur Christophe Dubi op een IOC-vergadering.

De selectiecommissie moet volgens Dubi meer tijd krijgen om alle factoren te onderzoeken en met onder meer experts te praten voordat een beslissing wordt genomen. De IOC-directeur sprak uitvoerig over de opwarming van de aarde en de impact daarvan op duurzame wintersport. Als mogelijke voorwaarde noemde Dubi dat toekomstige gastheren gedurende een periode van tien jaar temperaturen onder nul graden Celsius zouden moeten kunnen tonen tijdens de olympische periode.

Vooralsnog is er geen concreet tijdschema voor de toewijzing, aldus Dubi. De drie eerdere geïnteresseerden voor de Olympische Spelen van 2030 zijn geïnformeerd. Salt Lake City, Sapporo en Vancouver hebben zich kandidaat gesteld. De Winterspelen van 2026 worden gehouden in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Braziliaanse Arsenal-aanvaller Jesus geopereerd aan rechterknie

19.59 uur: Gabriel Jesus heeft een succesvolle operatie aan zijn rechterknie ondergaan. De Braziliaanse aanvaller van Arsenal liep de knieblessure op in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar. Hij viel in de laatste groepswedstrijd, tegen Kameroen (1-0-nederlaag), na ruim een uur uit.

„Gabby begint nu aan zijn revalidatieprogramma. Iedereen bij de club steunt Gabby en zal er alles aan doen om hem zo snel mogelijk weer op het veld te krijgen”, meldt Arsenal in een korte verklaring.

De 25-jarige Jesus werd eerder dit jaar door Arsenal overgenomen van Manchester City. Arsenal, de koploper van de Premier League, hervat de competitie op 26 december met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.

Nederlanders beginnen tennisseizoen in India

19.04 uur: Tennissers Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven beginnen het nieuwe tennisseizoen in India. De drie beste spelers van Nederland, allen toegelaten tot het hoofdtoernooi, doen van 31 december tot en met 6 januari mee in Pune.

De 27-jarige Van de Zandschulp is in Pune als tweede geplaatst. De Kroaat Marin Cilic, de mondiale nummer 17, is de hoogstgeplaatste speler die het seizoen ook inluidt in India. Van de Zandschulp is momenteel de nummer 35 van de wereld en hij hoopt in India nog voldoende punten te verdienen om een geplaatste status af te dwingen voor de Australian Open. Daarvoor is een plek bij de beste 32 vereist. Het toernooi van Pune is daarvoor de laatste mogelijkheid.

Griekspoor maakte dinsdag bekend dat hij het seizoen begint zonder coach Raemon Sluiter. Hij gaat de komende weken gebruiken om een vervanger voor de oud-prof te zoeken.

De tennissers bereiden zich momenteel voor op het nieuwe tennisjaar. Op maandag 16 januari gaat de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, van start.

Abdi kondigt aanval Europees record aan in marathon Rotterdam

14.29 uur: De Belgische atleet Bashir Abdi wil zondag 16 april in de marathon van Rotterdam een aanval doen op zijn Europees record. De organisatie kondigde de komst aan van de geboren Somaliër, die in het najaar van 2021 zijn recordtijd van 2.03.36 liep in de Maasstad.

„In Rotterdam viel alles op de juiste plaats: perfect marathonweer, perfecte hazen, perfecte organisatie en dicht bij huis”, zegt de 33-jarige Abdi. „Ik heb verschillende topmarathons gelopen, zoals in Chicago, New York, Tokio en Londen, maar de sfeer van Rotterdam vind je nergens anders ter wereld. Niet normaal! De mensen zijn er gek van de marathon”, aldus de inwoner van Gent.

Abdi is toe aan zijn negende marathon. Het wordt de vierde keer dat hij de wedstrijd over 42,195 kilometer loopt in Rotterdam. Dit voorjaar eindigde hij als vierde, nadat hij boezemvriend Abdi Nageeye had geholpen in diens geslaagde jacht op de winst en het Nederlands record (2.04.56).

’Abdi en Abdi’ waren vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio wereldnieuws, toen Nageeye naar het zilver liep in Sapporo en hij Abdi in de slotkilometer meesleepte naar het brons.

NEC-fans weer welkom bij Vitesse na goed verlopen derby

14.02 uur: Bij de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC zijn op 15 januari weer supporters van de bezoekende club welkom. Bij de vorige editie in Arnhem, afgelopen februari, was dat niet het geval vanwege rellen in Nijmegen een paar maanden eerder. Omdat het regionale duel van begin dit jaar zonder ongeregeldheden is verlopen, zijn nu vierhonderd NEC-fans welkom. Dat is alsnog de helft minder dan normaal, meldt de gemeente Arnhem.

Dit besluit kan nog wel worden herzien als zich in aanloop naar de derby ongeregeldheden voordoen. „Zo nodig nog op de ochtend voor de wedstrijd”, aldus de gemeente. Bij ernstig wangedrag kan er een verbod van meerdere jaren voor supporters van de bezoekende club komen, maar bij goed gedrag mogen er bij de volgende editie meer fans zijn.

Bij Vitesse - FC Utrecht zijn 12 februari juist geen uitsupporters welkom, „omdat vorig seizoen in Arnhem het duel aanvankelijk is gestaakt wegens wangedrag met vuurwerk”, aldus de gemeente.

Zieke atleten Van Es en Laros missen EK veldlopen

13.08 uur: Atlete Diane van Es slaat zondag de EK veldlopen in Turijn over. De regerend Nederlands kampioene op de 5000 meter is ziek, meldt de Atletiekunie. Silke Jonkman blijft als enige Nederlandse over in de vrouwencross.

Talent Niels Laros laat ook wegens ziekte verstek gaan in Turijn. De 17-jarige hardloper zou bij de junioren uitkomen. De middenafstandloper uit Oosterhout viel afgelopen zomer op met de titels op de 1500 en 3000 meter bij de EK onder 18. Hij liep ook Europese jeugdrecords op beide afstanden.

Bij de mannen komen Mike Foppen, Stan Niesten en Filmon Tesfu in actie.

Hopman Cup terug op tenniskalender: van Perth naar Nice

12:45 uur Het tennistoernooi om de Hopman Cup keert in 2023 terug op de kalender. Het officieuze WK voor gemengde landenteams verhuist van Australië naar Frankrijk én van de winter naar de zomer, meldt de internationale tennisfederatie ITF. De eerstvolgende editie is van 19 tot en met 23 juli in Nice.

De Hopman Cup werd voor het laatst gepeeld in 2019 in Perth. Het toernooi gold jarenlang als opening van het tennisseizoen en ’opwarmertje’ voor de Australian Open. De laatste twee edities werden gewonnen door het Zwitserse duo Roger Federer en Belinda Bencic.

Het contract tussen de ITF en de Australische tennisbond werd voortijdig beëindigd. De tennisfederatie heeft met een Spaans bedrijf een nieuwe overeenkomst gesloten. waarbij de Hopman Cup tot en met 2027 in Nice wordt afgewerkt. Het format blijft hetzelfde: een enkelspel bij de mannen, een enkelspel bij de vrouwen en een gemengd dubbelspel. In 2023 en 2024 doen er koppels uit zes landen mee, vanaf 2025 wordt het toernooi uitgebreid tot acht teams.

In Australië dient nu de United Cup als voorbereiding op de Australian Open. Ook dat is een landentoernooi met gemengde teams. Aan de eerste editie, van 29 december tot en met 8 januari, doen achttien landenteams mee.

ADO Den Haag enkele weken zonder geblesseerde spits Verheydt

12:40 uur Spits Thomas Verheydt kan enkele weken niet spelen voor ADO Den Haag. De 30-jarige voetballer, die vijf competitiedoelpunten heeft gemaakt dit seizoen, raakte geblesseerd aan een enkel in het verloren oefenduel met Sparta Rotterdam van zondag (3-0). ADO staat op een tegenvallende zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Bij de club uit Den Haag is de 75-jarige Dick Advocaat eind vorige maand benoemd tot hoofdtrainer. De ervaren oefenmeester, de opvolger van de ontslagen Dirk Kuijt, richt zich in de tweede seizoenshelft op een plek in de play-offs om promotie. ADO hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Almere City.

Marathon met airconditioning mogelijk bij Zomerspelen in Qatar

12:00 uur Qatar kan zijn ingenieuze airconditioning in de voetbalstadions in de strijd gooien bij de werving van de Olympische Spelen van 2036. Zelfs de olympische marathon kan worden gelopen over een parcours dat door middel van airco’s wordt gekoeld, zegt ingenieur Saud Abdulaziz Abdul Ghani, die dertien jaar werkte aan de koelsystemen in zeven van de acht stadions die tijdens het WK worden gebruikt.

Qatar heeft plannen om de Zomerspelen van 2036 naar Doha te halen en wil met het WK voetbal laten zien dat de hitte geen onoverkomelijk bezwaar hoeft te zijn. „We hebben de wereld bewezen dat we technologisch gezien de mogelijkheden hebben”, zei Ghani. „We kunnen het opnieuw doen. Het is haalbaar en mogelijk.”

De WK atletiek van 2019 vonden plaats in het Khalifa International-stadion, waar de airco’s toen ook al voor een aangename temperatuur zorgden. De marathon werd vanwege de hitte pas na middernacht gelopen over de boulevard van Doha. Zelfs toen was het nog zo warm, dat tientallen atleten met uitdrogingsverschijnselen uitvielen.

Er zijn momenteel al straten in het oliestaatje met airconditioning en er ligt een trimbaan van 1,1 kilometer met airco in een stadspark, maar volgens ingenieur Ghani is het niet nodig om complete straten te voorzien van mechanische luchtkoeling voor de marathon. „Dat is niet nodig. Je kunt denken aan koelstations en dergelijke. Technisch gezien is alles mogelijk. Laat de Spelen maar komen en dan zullen we zien.”

Faber verlengt contract als hoofd jeugdopleiding bij PSV

10:32 uur Ernest Faber blijft langer aan als hoofd van de jeugdopleiding van PSV. Het contract van de 51-jarige Veldhovenaar is verlengd tot halverwege 2026. De voormalig assistent- en interim-trainer van PSV werd in 2018 aangesteld als hoofd van de zogeheten Academy in Eindhoven.

Algemeen directeur Marcel Brands laat weten dat hij tevreden is met de werkzaamheden van Faber en de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Ook Faber ziet de jeugdafdeling stap voor stap vooruitgaan. „Door samen te werken met specialisten op allerlei gebieden, slagen we er steeds beter in om onze talenten beter en breder te vormen. Het is een prachtige uitdaging om daar betrokken bij te blijven.”

Faber was als speler ook actief bij PSV en was daarna trainer van onder meer FC Groningen en NEC.

Cubaanse vrouwen mogen na meer dan 60 jaar weer boksen

08:32 uur Vrouwen mogen na meer dan zestig jaar weer boksen in Cuba. De sportautoriteit van het land kondigde het nieuws aan op een speciaal belegde persconferentie in hoofdstad Havana. De sport was sinds de revolutie van 1959 onder leiding van Fidel Castro verboden. Het oordeel destijds was dat boksen te gevaarlijk was voor vrouwen.

Vice-voorzitter Ariel Sainz van de nationale sportautoriteit Inder rechtvaardigde de ommezwaai onder meer door de gelijke rechten van mannen en vrouwen, die in 2019 zijn vastgelegd in de Cubaanse grondwet. „Vrouwen mogen op dit gebied niet meer gediscrimineerd worden”, zei hij. Ook voerde hij onderzoeken aan die aantonen dat de sport heden ten dage veilig genoeg is voor vrouwen.

Cuba verwacht dat de vrouwen net als de mannen succesvol kunnen zijn op het internationale podium. Het eiland gaat werken aan de samenstelling van een selectie, die al op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 om de medailles kan meestrijden. Boksen voor vrouwen is sinds de Spelen van 2012 in Londen olympisch.

Celtics na zege op Raptors steviger aan kop in NBA

07:58 uur De basketballers van Boston Celtics hebben met een zege op Toronto Raptors hun koppositie in de Amerikaanse NBA verstevigd. De ploeg die vorig seizoen de finale verloor van Golden State Warriors, won met 116-110 van de Canadese formatie. Jayson Tatum was topscorer met 31 punten.

De Celtics voeren de NBA aan met 20 zeges tegen 5 nederlagen. Ze presteren heel wat beter dan titelverdediger Golden State, die in San Francisco tegen de twaalfde nederlaag van dit seizoen opliep. De Warriors lieten zich in eigen huis verrassen door Indiana Pacers: 104-112. Andrew Nembhard was de grote man bij de Pacers met 31 punten, 8 rebounds en 13 assists.

Het duel tussen Houston Rockets en Philadelphia 76ers werd pas in de tweede verlenging beslist. De Rockets wonnen uiteindelijk met 132-123. Jalen Green was topschutter bij de winnende ploeg met 27 punten. De ’Sixers’, bij wie vedette James Harden zijn rentree maakte na een blessure, leunde op Joel Embiid, die 39 punten maakte.