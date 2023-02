Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Boston Celtics walst over Brooklyn Nets heen

08:41 uur De basketballers van Boston Celtics hebben hun koppositie in de Eastern Conference van de NBA verstevigd met een monsterzege op Brooklyn Nets: 139-96. De club walste met name in het eerste kwart van de wedstrijd over de tegenstander heen; na 12 minuten leidden de Celtics al met 46-16.

Topscorer bij de ploeg uit Boston was Jayson Tatum met 31 punten. Jaylon Brown noteerde 26 punten. Bij de Nets was Kylie Irving de beste schutter met 20 punten. De Celtics voeren de stand in de oostelijke divisie aan met 37 overwinningen tegen 15 nederlagen.