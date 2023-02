Goede start Wil Bessling in de Emiraten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Golfer Besseling elfde na eerste dag in Emiraten

19.25 uur: Golfer Wil Besseling staat na de eerste dag van de Ras al Khaimah Championship op de elfde plaats. Hij moet op het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten die plek wel met enkele spelers delen. Besseling had voor zijn rondgang 68 slagen nodig, 4 onder het baangemiddelde. Daan Huizing en Joost Luiten staan met een ronde van respectievelijk 71 en 72 slagen vooralsnog in de middenmoot.

De Japanner Ryo Hisatsune heeft de leiding. De 20-jarige speler leverde met negen birdies, waarvan zes op de eerste zes holes, een scorekaart af van 64 slagen. In de tussenstand heeft Hisatsune, de nummer 210 van de wereldranglijst, twee slagen voorsprong op de Engelsman Matthew Baldwin, de Italiaan Edoardo Molinari en de Deen Rasmus Hojgaard.

Handbalster Bont zet punt achter interlandcarrière

17.51 uur: Handbalster Debbie Bont heeft haar interlandcarrière beëindigd. De 32-jarige speelster kwam in totaal 216 keer uit voor Oranje (425 goals) sinds haar debuut in 2009.

„Na meer dan dertien jaar deel uit te hebben gemaakt van het Nederlands team heb ik besloten om een stap terug te doen en mij niet meer beschikbaar te stellen”, verklaarde Bont.

„Het was een hele mooie tijd om zolang deel uit te mogen maken van het team en met alle successen die we geboekt hebben. Ik ben er trots op dat de populariteit van het handbal in Nederland zo gegroeid is over de jaren”, aldus de rechterhoekspeelster.

Bont, die nog wel blijft spelen voor haar club Metz Handball, werd met Oranje wereldkampioen in 2019. Eerder veroverde ze ook al zilver en brons op het WK. Ze won op Europese kampioenschappen eveneens zilver en brons.

Komende wielerklassieker Milaan-Sanremo start buiten Milaan

16.19 uur: De komende editie van de wielerklassieker Milaan-Sanremo start niet in Milaan. De organisatie heeft voor de 114e editie op 18 maart gekozen voor Abbiategrasso als startplaats. Dat ligt op zo’n 25 kilometer van de Noord-Italiaanse stad.

De wielrenners pakken de originele route na 30 kilometer weer op. De finish is na 294 kilometer ook nog ’gewoon’ op de Via Roma in Sanremo. De Sloveen Matej Mohoric won de vorige editie van de voorjaarsklassieker, Mathieu van der Poel werd derde.

Eredivisieclubs bestuderen als eerste veldkwaliteit met data

14.22 uur: Eredivisieclubs gaan met speciale apparatuur de kwaliteit van hun velden in de gaten houden. Volgens belangenorganisatie Eredivisie CV is de competitie daarmee wereldwijd de eerste die deze stap zet. „Met deze nieuwe vorm van datagestuurd grasbeheer wil het Nederlandse betaald voetbal een voortrekkersrol vervullen in de mondiale voetbalwereld”, aldus de organisatie.

De apparatuur met de naam HiPSter meet acht kwaliteitsaspecten van de velden, waaronder de hardheid, balstuit, balrol en grip. Veldbeheerders van de clubs met een natuurgrasveld kunnen op elk moment van de dag de staat van het veld bekijken.

Het raadplegen van de apparatuur komt bovenop de onafhankelijke keuringen die drie keer per jaar zijn. De stap komt voort uit de ’Veranderagenda’. Volgens de Eredivisie CV „zijn steeds meer Eredivisieclubs overgestapt van kunstgras op natuurgras, door het stimuleren van het spelen op een natuurgrasveld van hoge kwaliteit.”

Varane neemt na 93 interlands afscheid van Franse voetbalelftal

14.03 uur: De Franse verdediger Raphaël Varane heeft het einde van zijn interlandcarrière aangekondigd. De vice-aanvoerder speelde tien jaar voor ’Les Bleus’ en droeg 93 keer het shirt van het Franse nationale elftal.

„Het was een grote eer om ons mooie land tien jaar lang te vertegenwoordigen”, schrijft de 29-jarige Varane op Instagram. „Elke keer dat ik het speciale blauwe shirt droeg, voelde ik me immens trots. Ik heb er lang over nagedacht, maar heb besloten dat het moment is gekomen om te stoppen als international. Een nieuwe generatie moet het overnemen”, aldus de oud-voetballer van Real Madrid, die nu onder coach Erik ten Hag in de defensie speelt van Manchester United.

Varane debuteerde in 2013 in het Franse elftal, onder bondscoach Didier Deschamps. Hij maakte deel uit van de ploeg die in 2018 wereldkampioen werd in Rusland. Varane was ook actief op het afgelopen WK in Qatar, waar Frankrijk de finale verloor van Argentinië na strafschoppen.

Twee topruiters naar Dutch Masters in Den Bosch

13.05 uur: Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch heeft de namen van twee belangrijke deelnemers bekendgemaakt. Dat zijn met titelverdediger Daniel Deusser en Henrik von Eckermann, de mondiale nummer 1, niet de minsten. Deusser uit Duitsland verschijnt net als vorig jaar met zijn hengst Scuderia 1918 Tobago Z aan de start in het tweede weekend van maart.

Springruiter Deusser maakt in Den Bosch kans op een bonus van 250.000 euro voor het winnen van twee majors binnen de cyclus van vier. „Ik heb er geen stress van, maar een beetje spanning zodra het moment daar is, voel ik natuurlijk wel. Het is een evenement met een prima sfeer. Het programma is ook super fijn”, aldus de titelverdediger.

Von Eckermann is zowel individueel als in teamverband de regerend wereldkampioen. De 41-jarige Zweed runt samen met zijn partner een sportstal in het Limburgse Kessel. Hij won The Dutch Masters in 2019.

De prijzen worden verdeeld op zondag 12 maart. De dagen daarvoor zijn kwalificatiewedstrijden.

Boston Celtics walst over Brooklyn Nets heen

08:41 uur De basketballers van Boston Celtics hebben hun koppositie in de Eastern Conference van de NBA verstevigd met een monsterzege op Brooklyn Nets: 139-96. De club walste met name in het eerste kwart van de wedstrijd over de tegenstander heen; na 12 minuten leidden de Celtics al met 46-16.

Topscorer bij de ploeg uit Boston was Jayson Tatum met 31 punten. Jaylon Brown noteerde 26 punten. Bij de Nets was Kylie Irving de beste schutter met 20 punten. De Celtics voeren de stand in de oostelijke divisie aan met 37 overwinningen tegen 15 nederlagen.