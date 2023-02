Ton voor Dick Jaspers na zege in Grand Prix Zuid-Korea

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ton voor biljarter Jaspers na zege in Grand Prix Zuid-Korea

07:27 uur Dick Jaspers heeft in Zuid-Korea de World Grand Prix in het driebanden gewonnen. De Brabander verdiende daarmee de hoofdprijs van 100.000 euro. Hij prolongeerde zijn titel in het meest lucratieve toernooi van de mondiale biljartbond UMB. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Zuid-Koreaan Kim Haeng-jik met 3-0 in sets.

"Het waren twee enorm spannende weken, met wedstrijden op het hoogste niveau", zei de vijfvoudig wereldkampioen na afloop. "Ik heb kunnen winnen, daar ben ik heel blij mee. Het was vaak een kwestie van overleven, waar ook een beetje geluk bij nodig was. Ik heb van wedstrijd naar wedstrijd geleefd, ik heb me gefocust op mijn techniek, mentale kracht en mijn vechtlust."

Jaspers werkte in de finale tegen Kim in de eerste set een 8-3 achterstand weg en won met 9-8. In de tweede was Jaspers de iets betere starter en won hij na een serie van zeven caramboles in de laatste beurt met 12-7. En in de derde werd het 12-10 voor de 57-jarige Nederlander.