Varane (29) neemt na 93 interlands afscheid van Franse voetbalelftal

Varane neemt na 93 interlands afscheid van Franse voetbalelftal

14.03 uur: De Franse verdediger Raphaël Varane heeft het einde van zijn interlandcarrière aangekondigd. De vice-aanvoerder speelde tien jaar voor ’Les Bleus’ en droeg 93 keer het shirt van het Franse nationale elftal.

„Het was een grote eer om ons mooie land tien jaar lang te vertegenwoordigen”, schrijft de 29-jarige Varane op Instagram. „Elke keer dat ik het speciale blauwe shirt droeg, voelde ik me immens trots. Ik heb er lang over nagedacht, maar heb besloten dat het moment is gekomen om te stoppen als international. Een nieuwe generatie moet het overnemen”, aldus de oud-voetballer van Real Madrid, die nu onder coach Erik ten Hag in de defensie speelt van Manchester United.

Varane debuteerde in 2013 in het Franse elftal, onder bondscoach Didier Deschamps. Hij maakte deel uit van de ploeg die in 2018 wereldkampioen werd in Rusland. Varane was ook actief op het afgelopen WK in Qatar, waar Frankrijk de finale verloor van Argentinië na strafschoppen.

Twee topruiters naar Dutch Masters in Den Bosch

13.05 uur: Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch heeft de namen van twee belangrijke deelnemers bekendgemaakt. Dat zijn met titelverdediger Daniel Deusser en Henrik von Eckermann, de mondiale nummer 1, niet de minsten. Deusser uit Duitsland verschijnt net als vorig jaar met zijn hengst Scuderia 1918 Tobago Z aan de start in het tweede weekend van maart.

Springruiter Deusser maakt in Den Bosch kans op een bonus van 250.000 euro voor het winnen van twee majors binnen de cyclus van vier. „Ik heb er geen stress van, maar een beetje spanning zodra het moment daar is, voel ik natuurlijk wel. Het is een evenement met een prima sfeer. Het programma is ook super fijn”, aldus de titelverdediger.

Von Eckermann is zowel individueel als in teamverband de regerend wereldkampioen. De 41-jarige Zweed runt samen met zijn partner een sportstal in het Limburgse Kessel. Hij won The Dutch Masters in 2019.

De prijzen worden verdeeld op zondag 12 maart. De dagen daarvoor zijn kwalificatiewedstrijden.

Boston Celtics walst over Brooklyn Nets heen

08:41 uur De basketballers van Boston Celtics hebben hun koppositie in de Eastern Conference van de NBA verstevigd met een monsterzege op Brooklyn Nets: 139-96. De club walste met name in het eerste kwart van de wedstrijd over de tegenstander heen; na 12 minuten leidden de Celtics al met 46-16.

Topscorer bij de ploeg uit Boston was Jayson Tatum met 31 punten. Jaylon Brown noteerde 26 punten. Bij de Nets was Kylie Irving de beste schutter met 20 punten. De Celtics voeren de stand in de oostelijke divisie aan met 37 overwinningen tegen 15 nederlagen.