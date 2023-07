Premium Het beste van De Telegraaf

Vingegaard maalt niet om tijdwinst Pogacar Duidelijke taal Jumbo-Visma: ’Dan gaat Jonas niet meerijden’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tadej Pogacar (l) en Jonas Vingegaard (r). Ⓒ ANP/HH

BILBAO - Het was meteen alarmfase één op de Côte de Pike. Tadej Pogacar stoof er vandoor nadat ploegmaat Adam Yates de weg voor hem plaveide. De stijging schommelde tussen de 13 en 15 procent en Jonas Vingegaard was er ook als de kippen bij toen ’Pogi’ het gas opendraaide. Met de verrassende Fransman Victor Lafay die bovenop nog eens doortrok toen Vinge weinig trek had om het avontuur met aartsrivaal Pogacar te vervolgen. ,,Ik denk dat we een sterke koers reden, maar graag hadden we gewonnen”, zei ploegleider Grischa Niermann.