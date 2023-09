AZ-trainer Pascal Jansen is gewaarschuwd: ‘Een stevige poule met grote ploegen’

Vlak na terugkomst – AZ speelde een dag eerder de beslissende play-off tegen SK Brann – stapten de spelers alweer het veld op in Wijdewormer. Pas daarna hoorden ze hoe de Europese campagne verder vorm heeft gekregen.

Bekijk ook: AZ worstelt zich vanaf penaltystip naar Conference League

,,Het verandert niets aan de uitkomst als wij met z’n allen gaan kijken. We moeten gewoon trainen. Dat is voor ons veel belangrijker.” En na de training dan? ,,Ik werd even aangesproken door onze dokter, die had de telefoon bij zich. Maar ik ben niet meteen gaan kijken.”

Nuchterheid

Bij Aston Villa staat trainer Unai Emery voor de groep, een bewezen cupfighter die voor zijn komst naar Engeland vier keer de Europa League won. ,,Ze hebben het moeilijk gehad toen Steven Gerrard er coach was. Het is een ploeg die na de aanstelling van Emery de weg naar boven heeft gevonden”, constateert Jansen.

Met Legia Warschau treft AZ de huidige nummer twee van de Poolse competitie. In de voorbereiding op het seizoen troffen de Alkmaarders nog Lech Poznan, ook uit Polen, waar oud-AZ-trainer John van den Brom trainer is.

Tuzla

AZ speelde vorig jaar in de voorrondes van de Conference League tegen Tuzla City, net als Zrjinski afkomstig uit Bosnië. De komende tegenstander schakelde in 2019 FC Utrecht uit in de voorrondes van de Europa League.

Bekijk hier de gehele loting voor de Conference League.