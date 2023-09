AZ treft Aston Villa, Legia Warschau en Zrinjski in groepsfase Conference League

De formatie van Pascal Jansen werd tijdens de loting in Groep E geplaatst. Het definitieve speelschema is nog niet bekend, dat wordt later duidelijk. Zrinjski is op het grote Europese podium een vrij onbekende naam, maar niet in Nederland. In 2019 schakelde de ploeg FC Utrecht uit in de voorronde van de Europa League. AZ kwam vorig seizoen ook een Bosnische club tegen, FK Tuzla City: 1-0 en 4-0 zege.

Eerder op de vrijdag werd Ajax in de Europa League aan pittige tegenstanders gekoppeld. De Amsterdammers moeten het opnemen tegen Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene.

