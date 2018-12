Tennisbabe Bouchard houdt woord met Twitter-date

De 'Super Bowl Twitter Date' van Eugenie Bouchard. Ⓒ @geniebouchard

De Canadese tennisster Eugenie Bouchard heeft woord gehouden. De 22-jarige blondine ging ruim een week geleden tijdens de wedstrijd om de Super Bowl op Twitter een weddenschap aan met een fan en verloor die. Ze had de jongen beloofd met hem op date te gaan als New England Patriots de finale van de American footballcompetitie zou winnen. Woensdag was het zo ver en zaten ze samen langs de lijn bij de NBA-wedstrijd tussen Brooklyn Nets en Milwaukee Bucks.