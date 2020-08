Bijensteek krijgt Frenkie de Jong niet klein

„Hoe het met mijn hand is? Daar gaat het goed mee”, verklaarde De Jong in een video-interview met beIN Sports. Natuurlijk hield hij zijn herstelde hand, inmiddels zonder verband, even voor de webcam.

„Hij ziet er bijna weer helemaal normaal uit. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Misschien was het een allergische reactie, want ik werd gestoken door een bij.”

De Jong kreeg na het duel met Napoli vanuit alle hoeken complimenten. De oud-Ajacied is echter de nuchterheid zelve. „Of Napoli-thuis de beste wedstrijd van het seizoen was? Dat weet ik niet, dat moeten andere mensen maar beoordelen. Ik denk dat het wel lekker ging. Het was bovenal een goede teamprestatie.”

Zonder de geschorsten Sergio Busquets en Arturo Vidal bemande De Jong (23) het middenveld met Ivan Rakitic en Sergi Roberto. De Kroaat begon als controleur voor de verdediging, maar ook de Nederlander meldde zich geregeld op de ’nummer 6-positie’ om het aanvalsspel van de Catalanen te voeden. Het leverde hem positieve kritieken op.

Lastig seizoen

Het debuutseizoen van De Jong bij Barcelona verliep tot dusver onrustig. Halverwege werd trainer Ernesto Valverde ingeruild voor Quique Setién, maar onder de nieuwe man verspeelden de Catalanen na de corona-break de landstitel aan Real Madrid.

„Het is een lastig seizoen geweest. Er is veel gebeurd, maar als we de Champions League winnen, kun je niet zeggen dat het een slecht seizoen is geweest. Het is lastig om een favoriet voor de eindzege aan te wijzen, maar ik vind dat wij tot de kanshebbers behoren.”