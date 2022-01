Video: Tyrone Spong verliest bij terugkeer als vechtsporter

Spong verloor via technische knock-out, nadat de veel zwaardere Rus hem liggend op de grond wist te domineren en vervolgens maar rake klappen bleef uitdelen. Kharitonov geldt als een gevaarlijke vechter. Hij versloeg onder anderen Alistair Overeem (2007) en Sem Schilt (2004) in zijn lange loopbaan, die hem 45 zeges en negen nederlagen opleverde.

Twee keer eerder stapte Spong - geboren in Paramaribo, maar grotendeels opgegroeid in Amsterdam - de kooi in. Dat was in 2012 en 2013. Beide keren won hij.

Spong was tussen 2001 en 2014 actief als kickbokser en bijzonder succesvol. Niet voor niets luidt zijn bijnaam King of the Ring. In totaal won hij 107 van zijn 116 partijen.

In 2015 maakte Spong de overstap naar het boksen, nadat hij tijdens Glory 15 in Istanbul een ernstige beenbreuk opliep in een gevecht tegen Gökhan Saki. Als bokser sloot Spong al zijn veertien partijen winnend af, waarvan dertien op knock-out.

Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov is de baas Eagle Fighting Championship (Eagle FC). De voormalig lichtgewichtkampioen van de UFC richtte de organisatie in mei 2017 op, maar bemoeit zich sinds zijn afscheid als vechter in 2020 steeds nadrukkelijker met het bedrijf.