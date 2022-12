McLaren raakt teambaas Andreas Seidl kwijt aan Sauber

Sauber komt op dit moment in de Formule 1 uit onder de naam Alfa Romeo. Onlangs is evenwel al een nauwe samenwerking aangekondigd met Audi, dat in 2026 zijn entree maakt in de koningsklasse en ook de motoren zal leveren. De voorbereidingen zijn al in volle gang en Seidl moet de grote man worden om het project te begeleiden. Seidl wordt niet de nieuwe teambaas, voor die positie is Sauber nog zoekende.

De Duitse teambaas verlaat McLaren, dat al een vervanger heeft aangesteld. Andrea Stella wordt intern gepromoveerd van uitvoerend directeur tot teambaas. De Italiaan (51) werkt bij de renstal sinds 2015 en was daarvoor vijftien jaar als engineer actief bij Ferrari.