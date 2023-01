Van Foreest lijdt tweede nederlaag op Tata Steel Chess, ook Carlsen verliest weer

Van Foreest verloor eerder in het toernooi van de Amerikaan Fabiano Caruana. Zijn drie overige partijen eindigden in remise. De 23-jarige grootmeester staat onderaan in de stand met 1,5 punt.

Van Foreest praatte na afloop lang na met zijn tegenstander. „Je wilt toch even de zetten doornemen en bespreken hoe het anders had gekund, maar ik wist na de opening al dat ik een verloren partij speelde”, zei de schaker in de Johan Cruijff Arena, waar het schaaktoernooi te gast was.

„Het is belangrijk om niet bij de pakken neer te zitten en deze nederlaag zo snel mogelijk te verwerken. Het is denk ik een juiste constatering dat ik niet echt lekker draai in het toernooi”, aldus Van Foreest, die twee jaar geleden het internationale toernooi van Wijk aan Zee won na een barrage met zijn landgenoot Anish Giri. Hij was toen de eerste Nederlandse winnaar na Jan Timman in 1985.

Remise voor Giri, ook nieuwe nederlaag Carlsen

Anish Giri heeft in de vijfde ronde van Tata Steel Chess remise gespeeld tegen het 17-jarige Indiase talent Rameshbabu Praggnanandhaa. De partij in de Johan Cruijff ArenA duurde ruim 5 uur. Na 47 zetten besloten de grootmeesters het punt te delen.

Achtvoudig winnaar Magnus Carlsen moest verrassend genoeg zijn tweede nederlaag incasseren in het internationale schaaktoernooi. De Noorse nummer 1 van de wereld speelde met wit, maar liet zich aftroeven door de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov. Carlsen stond uren in verloren positie, maar weigerde op te geven. Pas na 60 zetten capituleerde hij.

Giri kwam met zijn derde remise van het toernooi op 3,5 punten en moest de koppositie overdragen aan Abdoesatarov, die op 4 punten is gekomen. Carlsen bungelt onderin met 2 punten.