Arjen Robben is erbij tegen Arminia Bielefeld

De 36-jarige Robben reisde vorige week niet met zijn ploeg mee af naar Duitsland. Hij bleef in Groningen om verder te werken aan zijn fitheid. Een week eerder deed de teruggekeerde aanvaller wel een half uur mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Almere City (1-1).

Het duel met Arminia Bielefeld betekent een weerzien met Ritsu Doan, die door de Duitsers wordt gehuurd van PSV. De Japanner stond van 2017 tot 2019 onder contract bij FC Groningen. Trainer Danny Buijs begrijpt dat Doan ervoor kiest te worden uitgeleend.

Buijs niet verrast over Doan

„Het verrast me niet dat hij daar gaat spelen”, zei Buijs tegen FC Groningen TV. „Hij gaf zelf aan dat hij op dit moment bij PSV op weinig speeltijd kan rekenen. Op zijn leeftijd is het belangrijk om veel aan voetballen toe te komen. En als je dan onder contract blijft staan bij PSV, dan denk ik dat dat goed is voor zijn ontwikkeling.”

FC Groningen opent het seizoen volgend weekend met een thuiswedstrijd tegen PSV.