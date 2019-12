Manchester City trekt geen nieuwe spelers aan

Pep Guardiola Ⓒ BSR Agency

MANCHESTER - Manchester City trekt in de winterse transferperiode geen nieuwe spelers aan. Dat zegt coach Pep Guardiola van de Engelse kampioen. „Ik wil er geen nieuwe spelers bij in januari. Na het seizoen wel. Dan zullen er spelers vertrekken en moeten we verjongen”, aldus de Spaanse voetbalcoach.