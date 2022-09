Schaakbond tikt Carlsen op vingers: ’Hij heeft verantwoordelijkheid’

De 31-jarige Noor, al jaren de wereldkampioen, liet in verkapte bewoordingen blijken dat hij de Amerikaan daar inderdaad van verdenkt. De FIDE vindt dat Carlsen daarmee geen recht doet aan zijn status.

Ambassadeur

„De wereldkampioen heeft een morele verantwoordelijkheid die past bij zijn status, want hij wordt gezien als een mondiale ambassadeur van het schaken”, schrijft de de internationale bond. „Zijn acties hebben impact op de reputatie van collega’s, op de sportieve resultaten en kunnen mogelijk onze sport beschadigen. We zijn ervan overtuigd dat er betere manieren waren om met deze situatie om te gaan.”

De FIDE zegt in de uitgebreide verklaring over „polemiek” tussen Carlsen en Niemann ook „grote zorgen” te hebben over de mogelijke schade die valsspelerij aan de sport kan toebrengen. De bond wil de zogeheten fairplay-commissie onderzoek laten doen naar de zaak.

Fraude

Niemann gaf eerder toe als kind te hebben gefraudeerd in onlinepartijen. Het verhaal gaat dat hij mogelijk met zendertjes werkt of via een hack inzicht had gekregen in de voorbereiding van Carlsen, al is daar geen duidelijk bewijs voor.