Remko Pasveer (37) gaat voor nieuwe uitdaging en verlaat Vitesse

„We hebben Remko een hele goede aanbieding gedaan”, zegt technisch directeur Johannes Spors. „Het is zijn goed recht daar wel of niet op in te gaan en wij respecteren zijn beslissing om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Remko is op en top prof. We weten zeker dat hij de komende weken alles blijft geven in de strijd om Europees voetbal.”

Pasveer is bezig een sterk seizoen bij Vitesse, waar hij sinds 2017 speelt. Eerder stond de keeper onder contract bij FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo en PSV.