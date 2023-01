Barça verslaat Atlético in kraker en loopt uit in Spaanse titelstrijd

Ondanks dat Robert Lewandowski geschorst was, mocht Memphis Depay nog steeds niet vanaf de start van de wedstrijd beginnen. Sterker nog, hij viel niet eens in. Trainer Xavi gaf de voorkeur aan Ansu Fati in de punt van de aanval en speelde met Gavi als extra middenvelder. Frenkie de Jong startte wel in de basis, maar werd in de 58e minuut gewisseld en speelde een vrij anonieme wedstrijd.

Atlético gaf in de beginfase de bal continu zomaar weg aan de Catalanen, maar geprofiteerd werd er vooralsnog niet. Vooral Ousmane Dembele had zijn vizier nog niet op scherp staan. Ondanks dat de thuisploeg wel enkele gevaarlijke uitvallen had, was het na een zeer fraaie aanval toch Dembele die als eindstation de bal doeltreffend afrondde in de 22e minuut: 0-1.

Gevaarlijk

De Rojiblanco’s kwamen - vooral via Antoine Griezmann - enkele keren er echt gevaarlijk uit, maar het vervolgens slim uitspelen zat er nog niet echt bij in het Civitas Metropolitano. Al was de grootste kans voor Jose Maria Gimenez, maar hij kopte snoeihard naast. Ook rechtsback Nahuel Molina in minuut 36 kreeg een prima schietkans, maar hij peerde de bal richting Estadio Bernabeu.

Griezmann had de 1-1 moeten maken, maar zijn inzet tegen zijn oude club werd prachtig gepakt door sluitpost Marc-André Ter Stegen. Ook na rust was het de met - de nog steeds - opvallende haarkleur spelende Griezmann met de mogelijkheden, zonder goed af te ronden overigens.

Vrij worstelen

Ondertussen na een uur spelen ontsnapte Dembele aan de aandacht, maar de druistige vleugelaanvaller plaatste de bal naast het doel van keeper Jan Oblak. Barcelona dacht vervolgens een tweede te maken, maar buitenspel gooide roet in het eten. De ploeg van trainer Diego Simeone drong in de slotfase aan, maar tot een goal kwam het niet meer. Ook niet in de zes minuten blessuretijd en nog een levensgrote kans voor Griezmann. Na een potje vrij worstelen zagen Stefan Savic (Atlético) en Ferran Torres (Barcelona) nog rood.

FC Barcelona heeft na 16 speelrondes 41 punten, nu drie meer dan Real Madrid. Atlético staat vijfde met 27 punten.