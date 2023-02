Feyenoord voorkomt diep in blessuretijd nederlaag tegen tiental PSV

Feyenoord-trainer Arne Slot zag zich in de aanloop naar de topper geconfronteerd met een reeks tegenvallers. Bovenop de al langer durende absentie van verdediger Gernot Trauner kwam het geblesseerd wegvallen van Sebastian Szymanski en eerste doelman Justin Bijlow. De goalie heeft een breuk in de pols opgelopen en is voor langere tijd uitgeschakeld. Timon Wellenreuther (ex-Willem II), sinds de zomer in Rotterdam, mocht zodoende zijn debuut maken. Op de dag van de wedstrijd haakte ook Quilindschy Hartman nog af door ziekte. De jongeling werd vervangen door Marcos Lopez.

Bij PSV had trainer Ruud van Nistelrooy vastgehouden aan het team, dat vorige week met 2-0 had gewonnen van Go Ahead Eagles. Dat betekende dat de nieuwelingen Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard op de bank begonnen en dat daar ook Erick Gutierrez op plaatsnam. De Mexicaan wordt in grote wedstrijden vaak ingezet om het middenveld te versterken, maar Van Nistelrooy hield vast aan het aanvallend ingestelde middenveld van vorige week met Joey Veerman, Guus Til en Ibrahim Sangaré.

Slechte reeks PSV

PSV heeft een slechte staat van dienst als het om wedstrijden tegen Feyenoord in De Kuip gaat. De laatste zege van de Eindhovenaren op de Angstgegner in Rotterdam dateerde van februari 2018. Toen werd het onder trainer Mark van Bommel 1-3 door Eindhovense goals van Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gaston Pereiro. De Rotterdamse treffer was voor rekening van Tonny Vilhena.

Vorig seizoen leek PSV af te rekenen met die slechte reeks, totdat scheidsrechter Serdar Gözübüyük in de extra tijd de bal op de stip legde, toen een schot van Jens Toornstra op de elleboog kwam bij Mauro Junior. De penalty, waaruit Cyriel Dessers de gelijkmaker binnenschoot, had niet gegeven mogen worden, concludeerde de KNVB later. Het was niet het enige tumultueuze moment in confrontaties tussen beide teams, waarbij PSV opvallend vaak het onderspit delft.

Droomstart

Ditmaal kende PSV een droomstart. Al in de 8e minuut openden de Brabanders de score na een goede, snelle aanval via Veerman, Xavi Simons en Anwar El Ghazi. Laatstgenoemd rondde koel af, de tweede opeenvolgende wedstrijd waarin de aanvaller het doel trof, nadat hij aanvankelijk dit kalenderjaar met zijn productiviteit had geworsteld.

Een mooi moment was er in de 12e minuut, toen PSV- en Feyenoord-supporters massaal applaudisseerden als hart onder de riem voor de ongeneselijk zieke Feyenoord-perschef Thijs Slegers. Er waren spandoeken voor de Brabander in het PSV-vak en het tribunedeel met de meest fanatieke Feyenoord-supporters, terwijl op het scorebord de tekst ‘Sterkte Thijs’ verscheen.

Twee aderlatingen

De voorsprong gaf PSV even de wind in de zeilen wat tot uitdrukking kwam in een schot van Simons, maar al snel was het Feyenoord dat het initiatief nam. De eerste grote kans voor de Rotterdammers was voor de Mexicaan Santiago Gimenez, die PSV-doelman Walter Benitez op zijn weg vond. PSV leed in korte tijd twee aderlatingen. Eerst viel El Ghazi geblesseerd uit, niet het eerste blessureleed van de aanvaller in Eindhovense dienst. Even later verliet Philipp Mwene per brancard het veld na een hoofdblessure ten gevolge van een botsing met Mats Wieffer.

Ook Phillipp Mwene moest er geblesseerd af Ⓒ ANP Pro Shots

Het uitvallen van Mwene betekende het debuut van Van Aanholt. De Bosschenaar, die voor de rest van het seizoen is gehuurd van Galatasaray, is een oud-jeugdspeler van PSV, maar verkoos in 2007 een avontuur bij Chelsea, voordat hij zijn debuut in de hoofdmacht had gemaakt. Dat debuut kwam er vijftienenhalf jaar later alsnog in De Kuip.

Middenveld versterken

In de tweede helft ging Feyenoord door met druk zetten op het Eindhovense doel. Nadat Til een voetje tekort kwam voor de 2-0 was de thuisploeg tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker. Gimenez kopte de bal in handen van PSV-doelman Benitez, waarna de rebound van Timber eenzelfde lot was beschoren. Het was een wonder dat de bal er niet inging.

Na een uur versterkte Van Nistelrooy zijn middenveld met Gutierrez en bracht hij met Hazard een aanvallende verfrissing. De middenvelders Veerman en Til maakten plaats voor de Mexicaan en de Belg, die daarmee zijn debuut maakte voor PSV. Bij Feyenoord kwamen Alireza Jahanbakhsh en Ezequiel Bullaude in de ploeg voor de moegestreden Timber en Igor Paixao.

Rood Obispo

In de 65e minuut leed PSV een gevoelige aderlating toen Armando Obispo na interventie van de VAR rood kreeg voor een overtreding voor Gimenez. Scheidsrechter Danny Makkelie had niet eens voor een overtreding gefloten, maar trok na het zien van de beelden de rode kaart.

Met een man minder kwam PSV nog meer onder druk te staan, maar na een goede uitbraak met een belangrijke rol voor de weer zeer bedrijvige Xavi Simons kwam de bal bij debutant Hazard. De Belg kapte de bal goed naar binnen en verraste Wellenreuther met een schuiver vanaf de rand van het zestienmetergebied (0-2).

Thorgan Hazard maakte de 0-2. Ⓒ ANP Pro Shots

Late gelijkmaker

Van Nistelrooy greep andermaal in, versterkte zijn defensie met André Ramalho en bracht met Fabio Silva als vervanger van De Jong wat meer snelheid voorin. De belegering van het PSV-doel leverde eindelijk succes op toen Jahanbakhsh de bal inkopte en Feyenoord met nog 9 minuten officiële speeltijd op de klok aanzette voor een slotoffensief. Feyenoord kwam nog enkele malen dicht bij de gelijkmaker, maar een inzet van Danilo werd goed gestopt door Benitez, terwijl een schot van Jahanbakhsh rakelings over de winkelhaak vloog. Groot was de verbazing bij PSV, toen Makkelie met een blessuretijd van 9 minuten op de proppen kwam. In de vijfde minuut van die blessuretijd viel de gelijkmaker, waardoor Feyenoord zijn marge met PSV intact houdt.

De late gelijkmaker kwam hard aan bij PSV, dat bij een zege naar de tweede plaats was geklommen en op één punt van koploper Feyenoord was gekomen. Nu staat de ploeg van Van Nistelrooy vierde, terwijl FC Twente later vanmiddag gelijk komen qua punten.