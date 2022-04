‘Hiermee is Erik ten Hag gewoon in zijn hemd gezet’

In deze aflevering: alles over de clash in de Conference League Feyenoord - Olympique Marseille, wie staat er het best voor in de titel- en degradatiestrijd, slaat Ajax toe bij Bergwijn en Wijndal? En de moeizame periode van Frenkie de Jong bij Barcelona.

