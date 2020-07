Air Colombia vol topwielrenners landt in Madrid

Doordat het luchtruim boven Colombia gesloten is wegens de uitbraak van corona, leken de Colombiaanse toprenners niet tijdig te kunnen afreizen naar Europa voor de herstart van het wielerjaar. Aleen noodzakelijke en diplomatieke vluchten werden toegestaan, maar de Colombiaanse regering maakte een uitzondering.

De ministeries van Sport,Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken sloegen de handen ineen voor de chartervlucht die Bernal, Quintana en tientallen andere wielrenners en topsporters naar Europa vloog. „Ik verwacht er echt heel veel van”, aldus Rigoberto Uran van Education First Pro Cycling. „We zijn allemaal heel blij. Het was geen gemakkelijke situatie, maar ik ben trots dat mijn land dit voor elkaar kreeg. We zijn allemaal tot op het bot gemotiveerd.”

Bron: Het Nieuwsblad