Calvin Stengs helpt Nice met goal aan overwinning op Saint-Etienne

Stengs begon aan de aftrap en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Voormalig PSV-er Pablo Rosario viel in de 69e minuut in. Justin Kluivert behoorde door een spierblessure niet tot de wedstrijdselectie van Nice. Hij raakte woensdag geblesseerd in de verloren competitiewedstrijd tegen Lorient (1-0). Stengs was in dat duel zijn vervanger.

Een aantal dagen geleden was Stengs nog de schlemiel in Frankrijk. In de wedstrijd tegen Monaco veroorzaakte de Nederlander een kwartier voor tijd een penalty tegen, waardoor Monaco weer langszij kon komen.

Nice klom dankzij de vierde competitiezege naar de derde plaats op de ranglijst. Dat had nog een plek hoger kunnen zijn, maar de Franse voetbalbond heeft Nice eerder dit seizoen bestraft met twee punten in mindering, waarvan één punt voorwaardelijk, naar aanleiding van het gestaakte duel met Olympique Marseille.

Het duel werd op 22 augustus een kwartier voor tijd stilgelegd, nadat supporters van Nice massaal het veld bestormd hadden en de confrontatie aangingen met spelers van Marseille.