Live: Ajax treft AZ in Johan Cruijff ArenA

Ajax - AZ

PSV

PSV won zaterdagavond met moeite van FC Groningen. De formatie van trainer Roger Schmidt deed dat in eigen stadion na vooral een aardige tweede helft met 1-0. In de strijd om plaats twee in de Eredivisie staat PSV nu weer 3 punten boven AZ.

Eran Zahavi zette PSV na ongeveer een uur op voorsprong. Hij mocht een strafschop nemen, nadat de VAR hands van Wessel Dammers had geconstateerd. Even daarvoor was een treffer van de Israëliër afgekeurd, ook op advies van de VAR. Ook een doelpunt van Cody Gakpo, kort na de openingstreffer, werd door de videoarbiter teruggefloten.

PSV’er Donyell Malen stuit op FC Groningen-keeper Sergio Padt. Ⓒ ANP

Sparta

Sparta Rotterdam speelde zich officieel veilig. De ploeg van trainer Henk Fraser bezorgde het tegen degradatie strijdende VVV-Venlo voor 2000 toeschouwers op Het Kasteel de elfde nederlaag op rij: 2-0. VVV staat op de zestiende plaats en kan zondag gepasseerd worden door FC Emmen.

SC Heerenveen

De voetbalzaterdag begon in Friesland. In het Abe Lenstra Stadion ging sc Heerenveen met 0-2 onderuit tegen PEC Zwolle. De verzwakte thuisploeg kon niet beschikken over Henk en Joey Veerman, die beiden besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Henk Veerman is er niet bij tegen PEC Zwolle. Ⓒ BSR Agency

Willem II - RKC Waalwijk

Willem II kon vrijdagavond tegen RKC Waalwijk rekenen op de steun van 2000 supporters en beloonde die met een overwinning dankzij een goal van Vangelis Pavlidis. Bij alle wedstrijden van deze speelronde mogen de thuisclubs een aantal fans naar binnen laten. Dit in het kader van een grootschalige landelijke pilot.

Derrick Köhn snelt namens Willem II langs RKC’er Lennerd Daneels. Ⓒ BSR Agency

Uitslagen en programma Eredivisie

Vrijdag

Willem II - RKC Waalwijk 1-0

Zaterdag

SC Heerenveen - PEC Zwolle 0-2

18.45 uur: PSV - FC Groningen 1-0

18.45 uur: Sparta Rotterdam - VVV-Venlo 2-0

Zondag