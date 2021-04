Live: Heerenveen en PEC Zwolle trappen voetbalzaterdag af

Henk Veerman is er niet bij tegen PEC Zwolle. Ⓒ BSR Agency

De 30e speelronde al weer in de Eredivisie. Die is vrijdagavond in Tilburg afgetrapt door Willem II en RKC Waalwijk (1-0 zege voor Willem II), maar alle ogen zullen dit weekeinde gericht zijn op PSV en Ajax.