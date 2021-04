Live: PSV met Sangaré tegen FC Groningen

Volg alle duels via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Door het gelijkspel (1-1) donderdag tegen FC Utrecht moet Ajax het kampioensfeest dat het zondag hoopt te vieren, wellicht nog even uitstellen. De koploper van de Eredivisie kan alleen feestvieren als het AZ verslaat en PSV zaterdagavond niet in eigen stadion van FC Groningen wint.

PSV

Ibrahim Sangaré keert tegen de noorderlingen terug in de basisploeg van PSV. Trainer Roger Schmidt heeft de middenvelder weer opgesteld, nadat hij hem de laatste twee duels buiten het elftal had gelaten. Pablo Rosario staat er niet in, maar maakt wel deel uit van de selectie.

De PSV'ers dragen rouwbanden en een speciaal herinneringsshirt met daarop de naam van het deze week overleden clubicoon Willy van der Kuijlen. Ook is er voor de aftrap een minuut stilte.

Voor het eerst in maanden zijn er toeschouwers aanwezig in het Eindhovense stadion, 4000 om precies te zijn.

PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever en Max; Boscagli, Sangaré, Götze en Gakpo; Malen en Zahavi.

SC Heerenveen

De voetbalzaterdag begon in Friesland. In het Abe Lenstra Stadion ging sc Heerenveen met 0-2 onderuit tegen PEC Zwolle. De verzwakte thuisploeg kon niet beschikken over Henk en Joey Veerman, die beiden besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Bekijk ook: Besmettingen bij Veerman en Veerman breken SC Heerenveen op tegen PEC Zwolle

Willem II - RKC Waalwijk

Willem II kon vrijdagavond tegen RKC Waalwijk rekenen op de steun van 2000 supporters en beloonde die met een overwinning dankzij een goal van Vangelis Pavlidis. Bij alle wedstrijden van deze speelronde mogen de thuisclubs een aantal fans naar binnen laten. Dit in het kader van een grootschalige landelijke pilot.

Derrick Köhn snelt namens Willem II langs RKC’er Lennerd Daneels. Ⓒ BSR Agency

Uitslagen en programma Eredivisie

Vrijdag

Willem II - RKC Waalwijk 1-0

Zaterdag

16.30 uur: SC Heerenveen - PEC Zwolle

18.45 uur: PSV - FC Groningen

18.45 uur: Sparta Rotterdam - VVV-Venlo

Zondag

12.15 uur: FC Emmen - Heracles Almelo

14.30 uur: ADO Den Haag - Fortuna Sittard

14.30 uur: Ajax - AZ

16.45 uur: Feyenoord - Vitesse

16.45 uur: FC Twente - FC Utrecht