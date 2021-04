Statistieken Eredivisie-duels in weekeinde dat Ajax toesloeg

Voetbal

Premier League begint Hall of Fame: Thierry Henry en Alan Shearer opgenomen

De Premier League is begonnen met een eigen Hall of Fame. Daarin worden gepensioneerde spelers opgenomen die hebben geschitterd op het hoogste niveau in Engeland sinds de oprichting van de competitie in 1992. De eerste twee voetballers werden maandagochtend bekend gemaakt.