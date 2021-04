Statistieken Eredivisie: strijd onderin spannend door driepunter Willem II

Derrick Köhn snelt namens Willem II langs RKC’er Lennerd Daneels. Ⓒ BSR Agency

De 30e speelronde al weer in de Eredivisie. Die is vrijdagavond in Tilburg afgetrapt door Willem II en RKC Waalwijk, maar alle ogen zullen dit weekeinde gericht zijn op PSV en Ajax.