Moet hockeycoach Max Caldas Oranje-selectie verjongen?

Max Caldas Ⓒ GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Met het verplaatsen van de Olympische Spelen zal een groot deel van de huidige Oranje-spelers in de zomer van 2021 flink op leeftijd zijn. Wordt het voor bondscoach Max Caldas de hoogste tijd voor een verjongingskuur, of is het zwik pseudo-veteranen nog niet over de houdbaarheidsdatum heen? Vier Oranje-iconen over de zin en onzin van verjongen.